Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

«Не изучал ни финнов, ни Уэльс. Финны легко вышли, хотя Уэльс более статусный. Надо финнов изучить. Начинать Бельгией – минус, заканчивать Данией – минус. Но два минуса дают плюс.

Не могу ничего сказать о сборной Финляндии. Последнее время я не видел эту команду, поэтому не могу оценивать. Но они настолько легко прошли квалификацию, что говорит, что у них достаточно силы и мощи. Многие игроки выступают за границей и способны усилить команду.

Если посмотреть все группы, никто не проскочит, у всех есть команды, где надо себя проявлять, в третьей и четвертой корзине сильные команды. Чемпионат Европы даже сложнее чемпионата мира, особенно на групповой стадии.

По базе нам надо пару дней, чтобы решить», – цитирует тренера РИА «Новости».

Сборная России на групповом этапе проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.

Сборная Финляндии в квалификационном турнире заняла второе место в группе J, уступив первую строчку Италии.

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