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Шевченко резко ответил на вопрос о Ракицком в сборной Украины
Похоже, возвращение игрока в национальную команду так и не состоится.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался обсуждать возможное возвращение Ярослава Ракицкого в сборную Украины перед Евро-2020.
6 ноября игрок «Зенита» объявил о завершении международной карьеры – футболист весь 2019 год ждал вызова в национальную команду и решил, что дальше тянуть бесполезно.
После жеребьевки основной части Евро Шевченко задали вопрос об украинском защитнике. «Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом», – приводит ответ тренера «Спорт-Экспресс».
- Ярослав не получал приглашений в национальную команду после перехода в российский «Зенит».
- 30-летний защитник провел за сборную 54 матча, в которых забил четыре мяча.
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