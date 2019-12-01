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Шевченко резко ответил на вопрос о Ракицком в сборной Украины

Шевченко резко ответил на вопрос о Ракицком в сборной Украины
Eurosport

1 час назад

Похоже, возвращение игрока в национальную команду так и не состоится.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался обсуждать возможное возвращение Ярослава Ракицкого в сборную Украины перед Евро-2020.

6 ноября игрок «Зенита» объявил о завершении международной карьеры – футболист весь 2019 год ждал вызова в национальную команду и решил, что дальше тянуть бесполезно.

После жеребьевки основной части Евро Шевченко задали вопрос об украинском защитнике. «Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом», – приводит ответ тренера «Спорт-Экспресс».

  • Ярослав не получал приглашений в национальную команду после перехода в российский «Зенит».
  • 30-летний защитник провел за сборную 54 матча, в которых забил четыре мяча.

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