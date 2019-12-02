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Betting Insider: «Сити» хочет подписать двух защитников сборной Украины
Чтобы Зинченко не было скучно.
Чемпион Англии «Манчестер Сити» интересуется двумя защитниками сборной Украины – 23-летним Николаем Матвиенко из «Шахтера» и 20-летним Виталием Миколенко из киевского «Динамо».
Успешное выступление сборной в отборе к Евро-2020 привлекло к игрокам повышенное внимание, поэтому английский клуб готов оформить интерес во что-то более конкретное уже по ходу сезона: в «Сити» понимают, что в случае успешного выступления в основной части турнира стоимость футболистов может значительно вырасти.
Как сообщает Betting Insider, Матвиенко своей игрой за «Шахтер» в матчах с «Сити» дополнительно усилил интерес «горожан» – 26 ноября горняки вырвали ничью в Манчестере (1:1).
- За клуб играет еще один футболист сборной Украины – Александр Зинченко.
- Игрок дважды брал титул АПЛ.
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