Второй этап продаж билетов на Евро-2020 стартует 4 декабря в 16:00 и продлится до 18 декабря. Как и на первом этапе, желающие попасть на стадион подают заявки, а счастливчиков определит жеребьевка. Ее результаты станут известны в январе.

На втором этапе купить билеты смогу лишь болельщики тех стран, которые вышли в финальную часть чемпионата Европы. В декабре 2019-го УЕФА планирует реализовать миллион тикетов (на первом этапе продали 1,5 миллиона).

Важным новшеством второго этапа станут билеты категории «Следуй за своей командой» – она позволит посетить матч одной сборной на стадии плей-офф независимо от города, где он пройдет. Если команда завершит выступление на турнире уже в группе, стоимость этого билета будет возмещена полностью.

Сохранятся три ценовые категории, внутри них также есть два кластера (разделение сделали на основе среднего дохода населения).

Кластер А: Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург

Кластер В: Баку, Будапешт и Бухарест.

На стадии полуфиналов появится четвертая категория билетов – Fans First. Стоимость – 85 евро.

Инструкция по приобретению билетов

Самое время напомнить, как эти билеты покупать. В качестве примера представлен путь покупки с первого этапа продаж – на втором будет все то же самое.

1. Заходим на сайт euro2020.com/tickets.

2. Нажимаем желтую кнопку «подать заявку» на красном баннере.

3. Вводим цифры с картинки, нажимаем кнопку «отправить».

4. Входим или создаем аккаунт на Uefa.com через зеленую кнопку в нижней части экрана. Важно: при создании нового аккаунта вводите имя и фамилию на латинице – иначе билеты купить не получится.

5. После успешного входа на той же странице нажимаем кнопку «создать или изменить заявку».

6. Здесь три блока. В первом вводим личные данные. Не забываем сохранить их нажатием кнопки в конце блока.

7. Во втором выбираем билеты. Кликаем на баннер «отдельные билеты».

Выбираем нужный матч. Например, четвертьфинал в Санкт-Петербурге.

Далее категория билетов и их количество.

После чего добавляем билеты на другие матчи или нажимаем «завершить оформление заявки» и переходим в последний блок.

8. Здесь можно согласиться на альтернативную категорию и увеличить шансы на успех в лотерее.

После чего еще раз проверяем данные, ставим галочку и нажимаем «отправить вашу заявку».

Стоит заметить, что оплачивать сразу ничего не надо. Списание произойдет, только если вы выиграете лотерею за право получить билет и подтвердите желание их выкупить.

Если не получится купить билеты сейчас – не беда. Третий этап продаж пройдет в апреле 2020 года – тогда же право купить билет получат болельщики сборных, которые выйдут на Евро через стыковые матчи. Те, кому совсем не повезет с лотереей, смогут позднее выкупить неоплаченные или возвращенные билеты – на основании их места при жребии.

Чемпионат Европы пройдет в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Билеты от 30 евро и 3 этапа продаж. УЕФА рассказал, как попасть на Евро-2020

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