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Черчесов: «Буду рад встретиться с Украиной на Евро»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную встречу с Украиной в плей-офф Евро-2020.
«Я был рад поговорить с Андреем Шевченко, давно его не видел. Ну и, если этот матч случится – то где-то в полуфинале или финале. Я буду рад с ними встретиться, с друзьями своими», – приводит слова тренера с жеребьевки Евро-2020 ютьюб-канал «Любители».
- Сборная России на групповом этапе проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
- Россия встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.
- С группе С сыграют Нидерланды, Украина и Австрия. Четвертой командой будет Грузия, Белоруссия, Македония или Косово.
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