Санкции ВАДА к российскому спорту не скажутся на проведении континентальных футбольных турниров – Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21. В случае выхода на ЧМ-2022, сборная выступит под нейтральным флагом.

«Если право на проведение крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже было предоставлено России, организация-подписант должна отозвать это право и перенести соревнование в другую страну, если это не невозможно с практической или юридической точки зрения», – говорится в заявлении комитета по соответствию.

Нужно понимать, что под определение «крупного мероприятия» ВАДА не подпадают континентальные турниры сборных, и тем более клубные соревнования. Кроме того, Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21 в Санкт-Петербурге санкции не должны коснуться еще и потому, что турниры проходят под контролем УЕФА – организации, которая, в отличие от ФИФА, не является подписантом кодекса соответствия ВАДА.

Об отсутствии санкций к проведению в России Евро-2020 сообщили даже непримиримые британские и американские медиа. По данным надежного источника The Guardian, рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020 ни в плане проведения турнира, ни в плане участия сборной России.

Артем Дзюба, РоссияGetty Images

Проблемы возникнут, если сборная Россия отберется на ЧМ в Катаре. Отборочный турнир – такое же континентальное соревнование, как и чемпионат Европы, однако основной уже попадает в глазах ВАДА под определение «крупного международного». ФИФА обязана подчинятся решениям ВАДА как организация-подписант кодекса по соответствию, поэтому решение антидопингового агентства будет первичным.

«ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА. Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол», – сообщается на сайте организации.

ВАДА уже вынесло вердикт относительно участия сборной России в ЧМ-2022. «Если сборная России по футболу попадет на ЧМ в Катаре, то она выступит без флага и гимна», – сообщает агентство. Данный вариант наказания также должна утвердить ФИФА.

По информации журналиста Василия Конова, возможен вариант, при котором российским болельщикам запретят проносить на трибуны атрибутику с символикой сборной, в том числе флаги.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года будут выступать на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

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