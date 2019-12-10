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Дешам продлил контракт со сборной Франции. Слухи связывали его с камбэком в «Ювентус»
Дидье будет руководить сборной не только на Евро-2020, но и на ЧМ в Катаре.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2022 года. Предыдущее соглашение коуча с федерацией футбола Франции истекало в 2020 году.
Ранее слухи связывали Дешама с возвращением в «Ювентус», где он работал в 2006-2007 гг.
- Под руководством Дешама, который возглавляет сборную Франции с 2012 года, «трехцветные» вышли в финал Евро-2016 и выиграли чемпионат мира в России.
- До прихода в сборную Франции Дешам тренировал «Марсель», «Ювентус» и «Монако».
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