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Дешам продлил контракт со сборной Франции. Слухи связывали его с камбэком в «Ювентус»

Дешам продлил контракт со сборной Франции. Слухи связывали его с камбэком в «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

Дидье будет руководить сборной не только на Евро-2020, но и на ЧМ в Катаре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2022 года. Предыдущее соглашение коуча с федерацией футбола Франции истекало в 2020 году.

Ранее слухи связывали Дешама с возвращением в «Ювентус», где он работал в 2006-2007 гг.

  • Под руководством Дешама, который возглавляет сборную Франции с 2012 года, «трехцветные» вышли в финал Евро-2016 и выиграли чемпионат мира в России.
  • До прихода в сборную Франции Дешам тренировал «Марсель», «Ювентус» и «Монако».

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