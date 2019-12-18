adidas подготовил новую форму для сборной России. Первую забраковали из-за перевернутого триколора

adidas подготовит для сборной России по футболу новый комплект игровой формы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Мы получили их видение о том, что нового будет внесено – будет заменена ткань, силуэт игровой формы, она станет более спортивной.

Будет еще ряд изменений, они нас устраивают. Первоначальный вариант был не совсем удачным не только для РФС, но и для болельщиков, они негативно его восприняли», – цитирует «Интерфакс» президента РФС Александра Дюкова.

Первый вариант формы сборной России от adidas был представлен 7 ноября.

Болельщики и футболисты выразили недовольство тем, что в первом варианте экипировки российский триколор оказался перевернут. В итоге от него решили отказаться.

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