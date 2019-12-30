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Жирков – оливье, Черышев – медовик. Игроки сборной назвали любимые блюда на Новый год
А что любите вы? Картошечку с селедкой, бутеры, шампанское?
Игроки сборной России рассказали о своих любимых блюдах на новогодние праздники.
Так, любимым блюдом Юрия Жиркова оказался салат «Оливье», Ильзата Ахметова – манты, Дениса Черышева – медовик, Романа Зобнина – бутерброды с икрой, Николая Комличенко – запеченная утка, Наиля Умярова – салат «Цезарь», Константина Кучаева – пюре с котлетами.
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