«Спорт-Экспресс» выпустил расследование о перекупщиках, которые обзавелись множеством билетов на матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 13 июня.

Если коротко, то перекупщики действовали по следующей схеме:

чтобы купить билет, нужно было подать заявку и поучаствовать в лотерее. Всего разыгрывалось 12 тысяч билетов для российских болельщиков;

победа в лотерее предполагала получение ее участником права на покупку двух билетов на один из матчей сборной. То есть, разыгрывался не сам билет, а код на его покупку;

поучаствовать в лотерее оказалось очень легко – достаточно было электронной почты и номера мобильного телефона;

перекупщики-хакеры при помощи фейковых аккаунтов завладели массой кодов на билеты – и теперь продают их по завышенным ценам.

«В начале декабря на форуме появляется некий Юрий и объявляет: есть 300 кодов на сборную, продаю. По 5 тысяч рублей за код. Я как модератор потер его сообщение – продажи у нас запрещены. Но вступил с ним в переписку в Whatsapp. Интересно, откуда у человека эти коды. Это же 600 билетов.

Я ему говорю: как так? Отвечает: все просто, написал программу. Она наштамповала заявок – полторы тысячи. Из них выпало триста. 600 билетов из 12 тысяч, пять процентов от всего объема у одного человека! Его ценник – 5 тысяч за промокод – в сумме это полтора миллиона рублей. Не за билеты. Просто за право их купить!» – рассказывает Эдуард Профит, модератор футбольного раздела на популярном форуме. Его участники стараются посещать все матчи сборной России и пробивают многие выезды.

Сборная РоссииGetty Images

Что будет теперь?

С заявлением касательно сложившейся ситуации выступили в РФС: «К сожалению, билеты на матчи сборной, игры которой пользуются большой популярностью, всегда будут вызывать интерес спекулянтов. Изначально мы понимали, что они попытаются завладеть промокодами разными способами, поэтому постарались использовать различные варианты защиты. Большая часть недобросовестных заявок была заблокирована.

После изучения 116 тысяч заявок, у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов – т.е. в районе 10% – разными способами попали в руки перекупщиков. Некоторые из них они реализовали, выкупив билеты. При этом абсолютное большинство билетов получили простые болельщики. Совместно с УЕФА мы продолжим работу по совершенствованию механизма распространения билетов».

«Матч с Финляндией будет домашним для финнов»

Ситуация с хакерами привела к новым опасениям российских болельщиков: они предполагают, что на домашнем для России матче против сборной Финляндии будут превалировать именно финские фанаты.

«Понимаете, матч Россия – Финляндия в Питере, скорее всего, не будет для нас домашним. Он будет домашним для соперника! Спрос в Финляндии колоссальный. Финны скупают все. А наши 4 тысячи билетов, которые должны были предоставить активу, растворились среди перекупщиков и обычных зрителей. Спекулянту без разницы кому продать – финну или русскому», – заявил президент «Объединения любителей спорта» Андрей Пугачев. Ранее он занимался организацией активной поддержки на матчах сборной после прекращения деятельности Всероссийского объединения болельщиков.

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