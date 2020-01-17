Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России.

Как сообщил специалист, соглашение было пролонгировано автоматически после выхода команды на летний Евро.

«Согласовал ли я новую сделку с РФС? После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче – качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», – цитирует тренера ТАСС.

Черчесов руководит командой с 2016 года.

На чемпионате мира-2018 сборная Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.

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