Инспекторы УЕФА положительно оценили готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020.

«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады.

Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», – цитирует сайт Администрации Санкт-Петербурга главного специалиста городского спорткомитета Евгению Лапину.

На «Газпром Арене» в Петербурге пройдут три матча группового этапа (два – с участием сборной России) и одна четвертьфинальная игра.

Евро-2020 начнется 12 июня и продлится до 12 июля.

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