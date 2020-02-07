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УЕФА оценил готовность Петербурга к Евро-2020
«Газпром Арена» снова ждет топовые матчи сборных.
Инспекторы УЕФА положительно оценили готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020.
«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады.
Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», – цитирует сайт Администрации Санкт-Петербурга главного специалиста городского спорткомитета Евгению Лапину.
- На «Газпром Арене» в Петербурге пройдут три матча группового этапа (два – с участием сборной России) и одна четвертьфинальная игра.
- Евро-2020 начнется 12 июня и продлится до 12 июля.
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