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«Артема это только закалит». Черышев – о скандале с Дзюбой и российскими болельщиками
Конфликт уже поутих, но его отголоски волнуют фанатов до сих пор.
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о скандале с участием капитана команды Артема Дзюбы. Во время игры отбора Евро-2020 против Сан-Марино часть болельщиков сборной России скандировала в адрес Артема непристойную кричалку.
«Это шло от болельщиков из других клубов, которые Артема не так сильно любят. Не надо уделять этому внимание. Дзюбе надо просто играть и делать свое дело. Самого Артема это только закалит», – заявил Черышев Sport24.
- Россия уверенно отобралась на Евро-2020, заняв второе место в группе I. На первой строчке финишировала Бельгия.
- На основном турнире команда Станислава Черчесова выступит в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема
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