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«Артема это только закалит». Черышев – о скандале с Дзюбой и российскими болельщиками

«Артема это только закалит». Черышев – о скандале с Дзюбой и российскими болельщиками
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Конфликт уже поутих, но его отголоски волнуют фанатов до сих пор.

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о скандале с участием капитана команды Артема Дзюбы. Во время игры отбора Евро-2020 против Сан-Марино часть болельщиков сборной России скандировала в адрес Артема непристойную кричалку.

«Это шло от болельщиков из других клубов, которые Артема не так сильно любят. Не надо уделять этому внимание. Дзюбе надо просто играть и делать свое дело. Самого Артема это только закалит», – заявил Черышев Sport24.

  • Россия уверенно отобралась на Евро-2020, заняв второе место в группе I. На первой строчке финишировала Бельгия.
  • На основном турнире команда Станислава Черчесова выступит в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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