Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о скандале с участием капитана команды Артема Дзюбы. Во время игры отбора Евро-2020 против Сан-Марино часть болельщиков сборной России скандировала в адрес Артема непристойную кричалку.

«Это шло от болельщиков из других клубов, которые Артема не так сильно любят. Не надо уделять этому внимание. Дзюбе надо просто играть и делать свое дело. Самого Артема это только закалит», – заявил Черышев Sport24.

Россия уверенно отобралась на Евро-2020, заняв второе место в группе I. На первой строчке финишировала Бельгия.

На основном турнире команда Станислава Черчесова выступит в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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