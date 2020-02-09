Капитан сборной России Артем Дзюба дал большое интервью Илье Казакову, где затронул большинство волнующих тем: игрок «Зенита» поговорил о конфликте с болельщиками сборной, несостоявшемся трансфере в «Тоттенхэм» и о том, зачем отписался от инстаграма teamrussia.

О кричалках на игре против Сан-Марино

Должна быть какая-то золотая середина. С ними общаться надо? Надо. Хотят они оскорблять? Пусть оскорбляют. Идет игра «Спартак» – «Зенит», «Открытие Арена» вся визжит весь матч, даже не болеет за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Когда играет сборная России, все свои клубные принадлежности уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место и болеть за сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Повторюсь, идет чемпионат – кричите что угодно. Это часть игры, я ее принимаю.

Артем Дзюба, РоссияGetty Images

Для меня был шок, что команду, которая вышла на чемпионат Европы, оскорбляют, и не важно кого. Если бы оскорбили любого другого, я бы так же не подошел к ним. Там были женщины, дети: пытались перекричать, а они продолжали. Это позор, позорище. Дзюбу или кого-то другого... Нет клубных принадлежностей.

Мне что, им каждый раз выходить и что-то объяснять? Мы не должны с этими вещами заигрывать. Есть черное, есть белое. У нас все такие толерантные, мы все обходим. Есть проблема определенная, так давайте ее решать. Конкретно, какая есть претензия к сборной России? Когда говорят, что мы Бельгии проиграли безвольно – это же вообще чушь. Мы хотели с ними на равных играть, мы бились и сражались, но проиграли и признаем это. Если в следующий раз будет с Бельгией игра, мы опять будем искренне верить, что мы можем их победить. Я буду верить до конца своих дней, что мы можем их победить.

О переходе в «Тоттенхэм»

Сейчас зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь.

У нас очень хорошие отношения, поэтому какие-то его вещи, просьбы или еще что-то... Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей стороны спрошу». Вот и все.

Была мечта – Англия, но не получается сейчас уже. Если подпишу новый контракт с «Зенитом», значит моя земля – Россия. Здесь моя энергетика, мое состояние души. Если бы должно было случиться, я бы уехал. Здесь тоже много вещей – нужно повторить чемпионство, постараться кубок выиграть и подготовиться к чемпионату Европы.

Жозе МоуриньюGetty Images

О целях на Евро-2020

Группа очень непростая, будем откровенны. Бельгия – фаворит прям жесткий. Наверное, Дания и мы – равносильные команды, но не забываем, что у Дании есть топ-игроки – Эриксен и Шмейхель. Плюс они будут играть дома с нами. Финнов нельзя скидывать. Довольно непростую группу они прошли, обойти ту же Боснию дорогого стоит.

Непростая группа. Когда кто-то говорит, что мы можем дойти до финала... Я бы так не говорил. Но не мечтать, просто ехать на турнир и думать «ой, так, заедем» – тоже неправильно. Нужно выходить из группы и постепенно решать задачи. Конечно же, хотелось бы повторить как минимум успех чемпионата мира.

Об инстаграме сборной

Скажу так, как есть. Меня это задело в какой-то момент, потому что я не ожидал, что [все случится] именно за сборную. Я молча зашел в раздевалку, помылся, молча ушел, сел в автобус. Мне было обидно, больно и неприятно. Я считал, что ни один игрок, который выходит за сборную, бьется и старается – а я ни секунды не жалел себя – не заслужил такого отношения. Это было пять минут ровно.

Дальше написали какой-то комментарии в teamrussia, мне этот комментарий не понравился – я просто взял и отписался. От игроков я не отписывался, я на них не был подписан. На всех, кого я был подписан, я так и остался подписан. Я отписался только от teamrussia. Я отписался, они об этом знают, у меня был секундный очаг: «Все, хватит сборной. Ну смысл? Стараешься, корячишься, все равно тебя помоями поливают». Это была определенная слабость, и я ее принял.

Там есть ситуация другая. У меня несчастье произошло определенное. Я даже благодарен этим болельщикам, которые меня встряхнули на концовку сезона. Я потерял близкого друга неожиданно для себя, меня это очень сильно подкосило в какой-то момент, – цитирует Дзюбу Sport24.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

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