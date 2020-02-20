Аноним угрожает звонками о ложных минированиях в преддверии матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Письмо появилось в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов. «Подумываю повременить пока с использованием IP-телефонии и телефонии, зарегистрированной на бабу Машу из Вологды, а ограничиться электронной почтой при минированиях до июня. Как заявлялось ранее – крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают.

Можно еще заранее приезжих болельщиков письменно уведомить, что будет атака дронов на стадионы. К сожалению, с началом футбола и началом звонков требования возрастут на несколько десятков процентов (аутсорс стоит денег), будет Малофеев с ностальгией вспоминать жалкие 120 биткойнов, которые требовалось вернуть зимой. Оле-оле-оле-оле, Малофеев чемпион!» – написано в тексте электронного письма.

Оргкомитет турнира в Санкт-Петербурге отреагировал на угрозы. «Мы уверены, что, как и во время Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу-2018, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника», – говорится в заявлении.

На «Газпром Арене» в Петербурге пройдут три матча группового этапа (два – с участием сборной России) и одна четвертьфинальная игра.

Евро-2020 начнется 12 июня и продлится до 12 июля.

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