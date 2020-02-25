⚡ Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

Евро-2020 находится под угрозой отмены или переноса из-за коронавируса.

Об этом в эфире Rai Radio 1 Sport рассказал вице-президент УЕФА Мишель Ува: «Сейчас мы в выжидательной фазе и следим за ситуацией от страны к стране. Футбол должен подстраиваться под условия в конкретных государствах. Мы стараемся не доводить до отмены, спорт будет приостановлен только в случае, если ситуация ухудшится».

Часть матчей турнира должна состояться в Риме. На данный момент в Италии зарегистрировано шесть смертей и больше 200 случаев заражения коронавирусом – больше всех в Европе, в стране объявлено чрезвычайное положение.

Ранее были перенесены матчи 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

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