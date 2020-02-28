УЕФА: Евро-2020 пройдет по плану, несмотря на коронавирус

Евро-2020 пройдет по плану, и развитие эпидемии коронавируса не повлияет на место и время проведения матчей.

25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что контролирующий орган следит за развитием ситуации с коронавирусом и допускает вариант, при котором турнир не состоится. Сегодня, 28 февраля, организация сообщила о более жесткой позиции по вопросу.

«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. На данный момент нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании турнира. Вопрос будет находиться под постоянным контролем», – приводит слова спикера организации The Guardian.

Часть матчей турнира должна состояться в Риме. На данный момент в Италии больше всех в Европе случаев заражения коронавирусом.

Спортивные мероприятия в стране отменяют, переносят или проводят в отсутствии зрителей.

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