Getty Images
УЕФА: Евро-2020 пройдет по плану, несмотря на коронавирус
В организации считают, что эпидемия не помешает турниру.
Евро-2020 пройдет по плану, и развитие эпидемии коронавируса не повлияет на место и время проведения матчей.
25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что контролирующий орган следит за развитием ситуации с коронавирусом и допускает вариант, при котором турнир не состоится. Сегодня, 28 февраля, организация сообщила о более жесткой позиции по вопросу.
«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. На данный момент нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании турнира. Вопрос будет находиться под постоянным контролем», – приводит слова спикера организации The Guardian.
- Часть матчей турнира должна состояться в Риме. На данный момент в Италии больше всех в Европе случаев заражения коронавирусом.
- Спортивные мероприятия в стране отменяют, переносят или проводят в отсутствии зрителей.
Вылет «Аякса», катастрофа «Арсенала» и чудо «Шахтера». Лига Европы разжигала не хуже ЛЧ