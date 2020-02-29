Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что нельзя исключать переноса или отмены матчей из-за коронавируса.

«Здоровье людей гораздо важнее любого футбольного матча. Вот почему мы должны следить за ситуацией и надеяться, что распространение [коронавируса] будет уменьшаться, а не увеличиваться. На данный момент похоже, что оно все еще растет. Если матчи нужно переносить или играть без зрителей до тех пор, пока все не закончится, то мы должны пройти через это.

Я бы не стал ничего исключать на данный момент. Надеюсь, что нам никогда не придется действовать в этом направлении. В любом случае, будет непросто устроить глобальный бан – ситуации отличаются. Матчи без зрителей? Каждый организатор турниров должен решить, что для него лучше. В краткосрочной перспективе это может быть решением, но сложно представить несколько месяцев соревнования с матчами за закрытыми дверями», – цитирует функционера AFP.

Организаторы Евро-2020 и Олимпиады-2020 выражали опасения насчет того, что турниры удастся провести в запланированный срок.

Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 85 тысяч человек, около трех тысяч скончались.

Уткин неправ: «Спартаку» нужны стыковые матчи. Это лучше, чем вылет в ФНЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме