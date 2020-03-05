Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о собственных амбициях после перехода в «Сочи».

«В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так – будем смотреть», – заявил Кокорин в интервью Sport24.

Также Александр рассказал о том, как его перевоспитала тюрьма: «Я такой же Александр Кокорин. Просто к тем вещам, которые я и так понимал, я начал относиться более серьезно. Понятно, что я знал, что нельзя людей бить, знал, что самое главное – это чтобы семья и родственники были здоровы. Когда я с ними разлучился, я понял это в три раза сильнее. Я все вещи эти знал, но когда такое в жизни происходит, ты начинаешь больше это ценить.

Есть ли разочарование в системе, стране, устройстве жизни? Я не знал, что так все происходит. Когда я окунулся в это, могу сказать, что любой может оказаться в такой ситуации. Даже не поймешь, откуда это прилетит. Там не так все просто, как выглядит со стороны. Конечно, хочется, чтобы у нас было такое законодательство, чтобы, когда что-то произошло, суд разбирался, на тебя не давили сразу и в чем-то обвиняли.

Суд для этого и придуман, чтобы взвесить все «за» и «против», оценить доказательства и вынести вердикт. А тут получается, ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Поэтому хочется, чтобы была какая-то гуманность и справедливость».

Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита».

В первом же матче за «Сочи» Саша отметился забитым мячом, но его команда уступила «Арсеналу» – 1:2.

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