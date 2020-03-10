Итальянский агент Марко Трабукки предложил провести все матчи Евро-2020 в России из-за эпидемии коронавируса.

«Сезон-2019/20 в Серии A и Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить Евро-2020 на их территории.

Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков», – написал Трабукки в твиттере.

На данный момент в России (а именно в Санкт-Петербурге) планируется провести четыре матча Евро: три игры группового этапа и один четвертьфинал.

От эпидемии коронавируса умерли 3859 человек, число заразившихся во всем мире – 110 тысяч.

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