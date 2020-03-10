Несколько государств попросили УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год. В организации пока против

Чемпионат Европы по футболу-2020 может не состояться в намеченные сроки из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Virgilio Sport, федерации футбола ряда государств обратились к УЕФА с просьбой перенести турнир на лето 2021 года. Тем не менее, представители УЕФА заявили, что не намерены менять сроки проведения Евро.

«Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – цитирует пресс-службу УЕФА Sport24.

На данный момент матчи Евро-2020 планируется провести в период с 12 июня по 12 июля.

Вчера, 9 марта, до 3 апреля был приостановлен чемпионат по футболу и все спортивные мероприятия в Италии.

Catalunya Radio: УЕФА может приостановить ЛЧ и ЛЕ с четвертьфинала

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