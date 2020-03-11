Федерации просят перенести Евро-2020 на следующее лето из-за коронавируса. Почему это правильно

На неделе число заболевших новым типом коронавируса преодолело отметку в 100 тысяч. Эпидемия стала причиной фактического lockdown государства – Италия заблокировала север страны, а также привела к отмене соревнований или закрытию для зрителей топовых ивентов. Под нож пустили женский ЧМ по хоккею, теннисный турнир в Индиан-Уэллс, который считается пятым «Шлемом», на месяц закрыли серию А, без зрителей пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, ближайшие два тура Примеры, Гран-при Бахрейна по «Ф-1», на игры французской Лиги 1 болельщиков также не пустят до середины апреля. 10 марта московские власти на месяц ограничили разрешенную численность массовых мероприятий до пяти тысяч человек.

Главный вопрос: что же будет с двумя топовыми ивентами лета: чемпионатом Европы по футболу и Олимпиадой в Токио. Организаторы пока сохраняют бодрый настрой, заявляя, что не рассматривают варианты отмены или переноса событий, но бессердечные инсайды рапортуют об обратном: то Игры хотят сдвинуть за зиму 2020-го или провести без зрителей, теперь, по данным Tuttosport, сразу несколько федераций обратились к УЕФА с просьбой перенести Евро на лето 2021 года.

Очевидно, что времени на принятие решения у УЕФА, дай бог, полтора-два месяца, а ситуация с распространением вируса в Европе только ухудшается. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) официально признала коронавирус пандемией, оговорившись, что контролируемой.

Для понимания: COVID-19 передается воздушно-капельным путем, причем даже от людей со слабым кашлем без ярко выраженных симптомов, а вакцины от коронавируса на сегодняшний день нет. «Процесс создания лекарственного препарата занимает несколько лет. Иногда бывает ускоренное внедрение, но опять же без гарантий эффективности. Т.е. технически создать вакцину можно, а вот довести ее до доказательной эффективности получается очень медленно.

Тестирование на коронавирус в Падове, ИталияEurosport

Кроме того, пока неясно, будет ли вирус постоянно циркулировать или уйдет как SARS или коронавирус из Саудовский Аравии. То есть вы затратите колоссальные средства, а потребуется ли вакцина – до конца непонятно. Так что это вопрос и времени и в этом смысле тоже», – рассказал Eurosport.ru Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, профессор Алексей Яковлев.

При этом считать коронавирус очередной страшилкой в корне неправильно. Как сообщает сайт ВОЗ, «как правило, инфекция протекает в легкой форме, в особенности у детей и лиц молодого возраста. Тем не менее существует тяжелая форма: примерно в одном из пяти случаев заболевшим необходима госпитализация».

Если у уже изученных вирусов есть понятная картина и скорость распространения, то в случае с коронавирусом горизонт планирования очень размыт. Руководитель Школы эпидемиологии и общественного здравоохранения Университетского колледжа Корка (Ирландия) Иван Перри рассказал Goal.com: «На данном этапе невозможно сказать, где мы будем в середине июня. До сих пор неясно, что произойдет с парадом в день Святого Патрика в Ирландии (его в итоге отменили – Eurosport.ru). Это новый вирус, поэтому мы каждый день узнаем все больше и больше о нем и о том, как он передается в симптоматических случаях. Но все еще есть много того, что мы о нем не знаем».

То, что известно пока, тоже не внушает оптимизм. При заболевании данным штаммом не вырабатывается иммунитет (т.е. болеть им можно сколько-угодно раз), а скорость распространения не зависит от сезонности и температуры – ждать тепла в данном контексте бесполезно. По мнению профессора Яковлева, ужесточение мер на стадионах не поможет отсечь инфицированных коронавирусом: «Никакие маски ни к чему не приведут. Она одевается на больного человека, как защита она не очень эффективна. Если вы не надели еще и защитные очки, то ее эффективность совсем низкая, потому что возбудитель может попадать в дыхательные пути по слезным железам. Тепловизор же засекает человека только с выраженной температурой, а ведь многие люди переносят инфекцию в легкой форме. Их тепловизор технически не сможет увидеть».

Серия АGetty Images

Популярный способ проведения матчей без зрителей точно не устроит УЕФА в качестве альтернативы для Евро-2020. Не для того Европейский футбольный союз готовил к юбилею красивый турнир на 12 городов, чтобы играть на пустых стадионах. Собственно, в таком варианте вообще нет смысла разъездов по всей Европе, матчи можно провести на одном-двух стадионах, хоть в одном городе.

Отмена турнира понесет за собой громадные убытки, как для УЕФА, так и для принимающих городов. Перенос турнира тоже сопряжен с финансовыми потерями, но гораздо меньшими. Следующее лето – идеальный вариант. Перенос на зиму чреват коллапсом национальных чемпионатов – и так непонятно, когда будут доигрывать оставшиеся матчи текущего сезона.

«Несомненно, массовое передвижение болельщиков, общение на стадионе и на подъезде к нему в общественном транспорте создает дополнительные возможности для распространения инфекции. В разных странах ситуация отличается: в Китае распространение уже заканчивается, в Италии – в самом разгаре. Что будет в других странах мы не знаем, но есть риск, что на момент проведения Евро где-то этот эпидемический подъем не закончится, а значит, и риски завоза инфекции будут высоки. Поэтому однозначно сказать нельзя, но логично было бы дождаться спада и пока перенести это событие», – считает профессор Яковлев.

Valencia-Atalanta IlisicEurosport

Упорство УЕФА можно понять – на кону стоят не просто большие, а огромные деньги. «Ожидаемая стоимость прав на телетрансляции турнира – 1,5 млрд евро, прочие источники должны обеспечить примерно столько же. 3 млрд евро – это значительная цифра сама по себе, еще важнее, что она сопоставима с выручкой УЕФА от всех клубных соревнований в сезоне 2018/2019 (3,2 млрд евро или 83% всей выручки 2018/2019). Также можно сравнить финансовые результаты сезона-2015/2016, на который пришелся чемпионат Европы по Франции – почти 4,6 млрд евро – с результатами прошлого и следующих сезонов – 2,1 и 2,8 млрд евро соответственно. Так что даже если цифра в 3 млрд евро завышена, то как минимум 2 млрд потери точно составят, и это не менее половины всех планируемых поступлений УЕФА действующего сезона», – рассказал Eurosport.ru директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

По его словам, вариант с переносом на лето-2021 может быть выгоден экономически, но возникает несколько других проблем: плотные графики клубных турниров и другие ивенты национальных сборных. Как раз следующим летом должна пройти финальная стадия Лиги наций-2020/21, часть отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре в 2020-м и точно такой же коммерческий проект УЕФА (который отчасти объясняет и рост выручки Ассоциации в последние годы). До предела набив календарь играми, на что уже жалуются тренеры топ-клубов, УЕФА сократила себе пространство для маневра. Поэтому организаторам соревнований придется сравнивать потери от проведения ЧЕ в этом году с потерями от отмены Лиги наций в следующем.

Мост Святого ангела (Рим, Италия), логотип Евро-2020Getty Images

«Их единственная стратегия (если ситуация с вирусом в ближайшее время не изменится) – минимизация убытков, а не максимизация прибыли. И, в действительности, даже такая модель немного упрощает реальную картину: например, пока нельзя предсказать, скажется ли как-то текущая ситуация на стоимости телеправ. Поэтому условно перенос на 2021 год экономически выгоднее, но переменных очень много», – считает Панин.

Основные затраты при организации крупных футбольных турниров всегда связаны со строительством и реконструкцией стадионов (Франции, которая принимала ЧЕ-2016, эти статьи обошлись в 1,7 млрд евро. Правда, из них почти две трети пришли из частного сектора). «Принято считать, что расходы стран-хозяек больших турниров в любом случае не окупаются. Не в последнюю очередь для того, чтобы минимизировать финансовую нагрузку, Евро-2020 было решено провести в новом формате (12 городов, представляющих 11 стран), хотя это и разовая акция. Поэтому ставки для стран в случае отмены Евро сравнительно невысоки, так как им не пришлось «с нуля» разворачивать всю необходимую инфраструктуру. Потеряют местные бизнесы, прежде всего HoReCa, города не досчитаются баллов в индексе счастья, но для городов именно в формате Евро-2020 это не смертельно.

Что касается стадионов и городов Евро, больше всех от отмены пострадают Баку, для которого участие в Евро в большой степени имиджевый проект, а также Будапешт и Бухарест, которые достаточно редко принимают футбол международного класса. Рим, который в любом случае является и останется одним из самых популярных у туристов городов, своих потерь почти не заметит», – подчеркнул Панин.

Несмотря на потенциальные убытки, позиция УЕФА все равно пока больше напоминает игнорирование объективной реальности. Хотя, вполне вероятно, альтернативные сценарии давно прорабатываются, и только надежда на то, что использовать план Б не придется, заставляет УЕФА не выкладывать запасные варианты в публичный доступ. Правда, в ситуации, когда все вокруг полыхает, мантры в духе «все идет по плану» сработают навряд ли.

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