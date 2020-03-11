Экс-сотрудник сборной России: «В Госдуме подтвердили – на 99,99% Евро сдвинут из-за коронавируса»

Тележурналист Мурад Латипов, работавший в техническом персонале сборной России во время чемпионата мира-2018, заявил, что Евро-2020 с высокой долей вероятности перенесут из-за эпидемии коронавируса.

«История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса. По чемпионату России решение еще не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие.

Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера. Сроки не определены из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем невесело», – написал Латипов в инстаграме.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Число заразившихся коронавирусом в мире составило уже 118 271 человек. Умерли 4360 человек.

Федерации просят перенести Евро-2020 на следующее лето из-за коронавируса. Почему это правильно

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