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Черчесов продлил контракт со сборной России до декабря 2022 года
То есть, Стас уйдет из команды уже после чемпионата мира в Катаре.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с национальной командой.
Об этом сообщил официальный твиттер сборной России. Новое соглашение с Черчесовым рассчитано до 30 декабря 2022 года.
- Тренер возглавил сборную России 10 августа 2016 года.
- На домашнем чемпионате мира Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии.
- Затем россияне успешно квалифицировались на Евро-2020.
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