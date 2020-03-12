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Черчесов продлил контракт со сборной России до декабря 2022 года

Черчесов продлил контракт со сборной России до декабря 2022 года
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

То есть, Стас уйдет из команды уже после чемпионата мира в Катаре.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с национальной командой.

Об этом сообщил официальный твиттер сборной России. Новое соглашение с Черчесовым рассчитано до 30 декабря 2022 года.

  • Тренер возглавил сборную России 10 августа 2016 года.
  • На домашнем чемпионате мира Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии.
  • Затем россияне успешно квалифицировались на Евро-2020.

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