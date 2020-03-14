Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что Евро-2020 должен быть проведен, несмотря на объявленную ВОЗ пандемию коронавируса.

– УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению соревнований. В Италии сейчас самый такой горячий оазис болезни для Европы. Может, там и не надо связываться, но все-таки проводить турнир нужно, даже без зрителей. Пример – блокадный матч.

– Другая ситуация совсем.

– Идея в другом. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась, понимаете? Это паника, черт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. То, что делают медики, это делают медики, а мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Тогда надо все закрыть, школы закрыть.

– Так сделали во многих европейских странах.

– Ну, что дальше-то? Я, во-первых, не слышал внятного ответа, как это [коронавирус] проверить и предотвратить. Слышал только, что в Новосибирске только центр есть.

– Еще в Петербурге теперь.

– Ну, слава богу. Нельзя закрываться, мой опыт жизненный показывает, что нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться психически, душевно от этой болезни, – сказал 75-летний Орлов в эфире «Эха Москвы».

Блокадные матчи состоялись в Ленинграде в 1942 году – играли «Динамо» и команда Ленинградского металлического завода.

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