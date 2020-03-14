Член исполкома ФИФА и Внеочередного конгресса УЕФА Эвелина Кристиллин прокомментировала ситуацию с паузой ведущих футбольных чемпионатов из-за коронавируса.

«Не было никаких задержек в приостановке проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. УЕФА – это конфедерация и не может действовать в одностороннем порядке.

Не могу прочитать мысли других представителей Конгресса УЕФА, но считаю, что сейчас уместно отложить Евро на год и оставить время для завершения национальных первенств.

Поэтому мы оцениваем возможность переноса Евро-2020 на следующий год», – цитирует чиновницу Football Italia со ссылкой на газету Il Mattino.

Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов из 12 стран.

Соревнования в лигах топ-5, а также еврокубках уже приостановлены на срок от двух недель до неопределенного.

Федерации просят перенести Евро-2020 на следующее лето из-за коронавируса. Почему это правильно

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте