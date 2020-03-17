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Колосков назвал перенос Евро на 2021 год идеальной ситуацией для России

Колосков назвал перенос Евро на 2021 год идеальной ситуацией для России
Eurosport

22 мин. назад

Почетный президент РФС больше думает о празднике Победы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку решению УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Решение перенести Евро – очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдет безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы.

Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее. Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник – 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится. Надо отменить все, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошел бессмертный полк. А все остальное мы наверстаем», – приводит слова Колоскова «Чемпионат».

  • Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.
  • Теперь турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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