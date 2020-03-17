Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку решению УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Решение перенести Евро – очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдет безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы.

Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее. Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник – 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится. Надо отменить все, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошел бессмертный полк. А все остальное мы наверстаем», – приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теперь турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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