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Перед матчем
Италия - Швейцария
Футбол. Следите за матчем Италия – Швейцария на Eurosport.ru! 16 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Швейцария и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Италия и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Сделай ставку на Италию, потому что ей нужно оформлять выход в плей-офф. Или на Швейцарию, которой нужны три очка для попадания в 1/8 финала. Или на ничью. Или на кучу других линий и вариантов в БК Winline!
Сделай ставку на Италию, потому что ей нужно оформлять выход в плей-офф. Или на Швейцарию, которой нужны три очка для попадания в 1/8 финала. Или на ничью. Или на кучу других линий и вариантов в БК Winline!
Италия и Швейцария встретятся во втором матче Евро – теперь лучше не проигрывать, чтобы оставить хорошие шансы на выход из группы. У проигравших будут проблемы, чтобы оказаться в плей-офф.