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Перед матчем
Турция - Уэльс
Футбол. Следите за матчем Турция – Уэльс на Eurosport.ru! 16 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Роберт Пейдж? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Уэльс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Турция и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Буэнос! Последний футбольный турнир для Бэйла, если он не передумает, может закончиться уже на групповом этапе. Чтобы такого не произошло, сегодня обязательно нужно обыгрывать Турцию. Получится? Давайте посмотрим вместе. Я Артем Быканов, отличного нам футбола!