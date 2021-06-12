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Перед матчем
Уэльс - Швейцария
Футбол. Следите за матчем Уэльс – Швейцария на Eurosport.ru! 12 июня 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберт Пейдж или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэльс и Швейцария и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Уэльс и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Уэльс неожиданно прорвался в полуфинал Евро-2016 и точно постарается повторить огненный результат. Плюс лидер «драконов» Гарет Бэйл собирается завершить карьеру после летнего мэйджора. У сборной есть минимум два веских повода громыхнуть на Евро, но для начала надо справиться со Швейцарией. Следите за этой игрой в нашей текстовой трансляции!