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Перед матчем
Турция - Италия
Футбол. Следите за матчем Турция – Италия на Eurosport.ru! 11 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Италия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Турция и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Первый матч Евро, перенесенного на год из-за пандемии. Первый матч топа: сборная Италии точно претендует на самые яркие достижения в рамках турнира. Возможно, первый официальный матч за национальную команду для уже легендарного Джакомо Распадори. Все это – в текстовой онлайн-трансляции на Eurosport.ru.