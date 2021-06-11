Турция
    -
    22:00
    11.06.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Италия
      Евро-2020 • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Турция - Италия

      Футбол. Следите за матчем Турция – Италия на Eurosport.ru! 11 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Италия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Турция и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      Первый матч Евро, перенесенного на год из-за пандемии. Первый матч топа: сборная Италии точно претендует на самые яркие достижения в рамках турнира. Возможно, первый официальный матч за национальную команду для уже легендарного Джакомо Распадори. Все это – в текстовой онлайн-трансляции на Eurosport.ru.