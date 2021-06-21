Россия
    -
    22:00
    21.06.21
    Паркен
    Дания
      Евро-2020 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Россия - Дания

      Футбол. Следите за матчем Россия – Дания на Eurosport.ru! 21 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Каспер Хьюлманд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Дания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Россия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      В третьем матче на Евро-2020 сборная России сойдется со сборной Дании. Узнайте, какая из частичных хозяек турнира покажет больший класс, в текстовой трансляции на Eurosport.ru!