Дания
    -
    19:00
    17.06.21
    Паркен
    Бельгия
      Евро-2020 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Дания - Бельгия

      Футбол. Следите за матчем Дания – Бельгия на Eurosport.ru! 17 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Каспер Хьюлманд или Роберто Мартинес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Бельгия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Дания и Бельгия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      У Бельгии в строй вернется Кевин де Брёйне. Никто не знает, как поведет себя сборная Дании после инцидента с Кристианом Эриксеном. Интригующий матч двух соперников России по группе – надо следить, нужно переживать.