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Перед матчем
Финляндия - Россия
Футбол. Следите за матчем Финляндия – Россия на Eurosport.ru! 16 июня 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маркку Канерва или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Финляндия и Россия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Финляндия и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Второй тур крупного турнира – всегда водораздел для сборной России. После него можно считать шансы на плей-офф, прикидывать результат группового этапа и тихо надеяться, что команда дойдет до конца. В противниках – дебютанты Евро, Финляндия. Узнай, как пройдет дерби Карелии, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!