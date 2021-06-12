Бельгия
    -
    22:00
    12.06.21
    Газпром Арена
    Россия
      Евро-2020 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Бельгия - Россия

      Футбол. Следите за матчем Бельгия – Россия на Eurosport.ru! 12 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Россия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бельгия и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      Как и легендарное Евро-2008, сборная России начинает континентальный турнир с матча против топа. Если 13 лет назад соперником по дебютному матчу стали испанцы, то теперь ими будут бельгийцы. Узнай, повторит ли Ромелу Лукаку хет-трик Давида Вильи, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!