Дания
    -
    19:00
    12.06.21
    Паркен
    Финляндия
      Евро-2020 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Дания - Финляндия

      Футбол. Следите за матчем Дания – Финляндия на Eurosport.ru! 12 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Каспер Хьюлманд или Маркку Канерва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Финляндия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Дания и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Дания и Финляндия – главные соперники сборной России за выход в плей-офф. Обе команды искрят мощными игроками из топ-клубов, так что их очная битва обязана быть горячей, несмотря на скандинавский климат. Следите за игрой конкурентов сборной России в нашем текстовом лайве!