Украина
    -
    16:00
    17.06.21
    Национальный стадион Бухареста
    Северная Македония
      Евро-2020 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Украина - Северная Македония

      Футбол. Следите за матчем Украина – Северная Македония на Eurosport.ru! 17 июня 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Игор Ангеловски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Северная Македония и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Украина и Северная Македония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Украина – соучастник пока что самого огненного матча Евро. Команда Шевченко потрепала Нидерланды, но обидно проиграла. Северная Македония рискует попасть под злого соперника, который явно настроен пролезть в плей-офф. Присоединяйтесь к просмотру этого матча на Eurosport.ru!