Нидерланды
    -
    22:00
    13.06.21
    Йохан Кройф Арена
    Украина
      Евро-2020 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Нидерланды - Украина

      Футбол. Следите за матчем Нидерланды – Украина на Eurosport.ru! 13 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франк де Бур или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нидерланды и Украина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Нидерланды и Украина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Нидерланды сенсационно пролетели мимо прошлого Евро, но уверенно прошли квалификацию на нынешний мэйджор. Плюс голландцы собрали мощнейший ростер и точно готовы сверкнуть. Наблюдайте за игрой Нидерланды - Украина в текстовом лайве на Eurosport.ru!