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Перед матчем
Шотландия - Чехия
Футбол. Следите за матчем Шотландия – Чехия на Eurosport.ru! 14 июня 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стив Кларк или Ярослав Шилгавы? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шотландия и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Шотландия и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Шотландия и Чехия – аутсайдеры группы D. Однако на Евро-2020 есть шанс пролезть в плей-офф даже с третьего места, поэтому личная встреча – отличная возможность для команд заявиться за борьбу на выход из группы. Следите за этой игрой в текстовой трансляции на Eurosport.ru.