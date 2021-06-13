Англия
    -
    16:00
    13.06.21
    Новый Уэмбли
    Хорватия
      Евро-2020 • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Англия - Хорватия

      Футбол. Следите за матчем Англия – Хорватия на Eurosport.ru! 13 июня 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гарет Саутгейт или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Англия и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Матчи между Хорватией и Англией всегда заводят российскую аудиторию. В 2007-м году битва этих двух стран продвинула нашу сборную на Евро-2008. Еще Хорватия и Англия сошлись в полуфинале российского ЧМ-2018. В обоих матчах победила сборная в шашечной форме. Узнай, как будет в этот раз, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!