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Перед матчем
Словакия - Испания
Футбол. Следите за матчем Словакия – Испания на Eurosport.ru! 23 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Таркович или Луис Де ла Фуэнте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Словакия и Испания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Словакия и Испания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В этом матче решится, кто выйдет из группы, а кто не попадет в плей-офф Евро. Если уверен и готов сыграть – сделай ставку в БК Winline.
В этом матче решится, кто выйдет из группы, а кто не попадет в плей-офф Евро. Если уверен и готов сыграть – сделай ставку в БК Winline.
Словакия достаточно сенсационно грохнула Польшу в Санкт-Петербурге, так что теперь на нее выйдет устанавливающая рекорды владения Испания. «Ла Фурия Роха» не пробила Швецию даже при 85% территории – сколько ей нужно тискать мяч, чтобы занести его в ворота Словакии?