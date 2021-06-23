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Перед матчем
Германия - Венгрия
Футбол. Следите за матчем Германия – Венгрия на Eurosport.ru! 23 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Марко Росси? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Венгрия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Германия и Венгрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Немецкая сборная, как многие уже привыкли за последние годы, приезжает на крупные турниры в качестве фаворита. Отбор на Евро Германия прошла очень уверенно, но последние матчи показали, что немецкая машина не такая уж непобедимая. Сборная Венгрии приехала на турнир с крепким составом, и она, конечно же, поборется за место под солнцем. А за футбольным противостоянием вы можете следить на Eurosport.ru.