Португалия
    -
    22:00
    23.06.21
    Пушкаш Арена
    Франция
      Евро-2020 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Португалия - Франция

      Футбол. Следите за матчем Португалия – Франция на Eurosport.ru! 23 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Франция и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Португалия и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Ремейк финала чемпионата Европы – так написали бы мы, если бы этот оборот не был запрещен на Eurosport.ru. Португалия и Франция сыграют в центральном матче дня, и на поле никуда не спрячешься от толпы звезд мирового футбола. Надо смотреть.