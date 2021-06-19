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Перед матчем
Португалия - Германия
Футбол. Следите за матчем Португалия – Германия на Eurosport.ru! 19 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Йоахим Лёв? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Германия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Португалия и Германия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Во втором туре группы F встретятся два основных претендента на второе место. Кажется, число 2 здесь играет какую-то сакральную роль – может, и счет будет 2:2? Тогда мы точно увидим мощнейшее шоу от немцев и португальцев!