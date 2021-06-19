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Перед матчем
Венгрия - Франция
Футбол. Следите за матчем Венгрия – Франция на Eurosport.ru! 19 июня 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Росси или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия и Франция и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Венгрия и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Франция крайне удачно стартовала на Евро. Обыгран один из главных конкурентов за выход из группы – Германия. Осталось разобраться с хилой Венгрией, и выход в плей-офф обеспечен. Однако венгры, хотя и проиграли 0:3, оставили неплохое впечатление в игре с Португалией. Если с Францией получится избежать ошибок, то можно набрать очки. Следите за этим матчем в текстовой трансляции на Eurosport.ru!