Франция
    -
    22:00
    15.06.21
    Альянц Арена
    Германия
      Евро-2020 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Франция - Германия

      Футбол. Следите за матчем Франция – Германия на Eurosport.ru! 15 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Йоахим Лёв? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Германия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Франция и Германия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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      Первый матч супертопов на Евро-2020! Играют два предыдущих чемпиона мира! Закупаемся вкусняхами и следим за игрой в лайве на Eurosport.ru.