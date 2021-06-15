Венгрия
    -
    19:00
    15.06.21
    Пушкаш Арена
    Португалия
      Евро-2020 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Венгрия - Португалия

      Футбол. Следите за матчем Венгрия – Португалия на Eurosport.ru! 15 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Росси или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Венгрия и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сборная Португалии не просто так разбила Израиль в последнем товарняке перед Евро. Команда Фернанду Сантуша показала, что будет гордо удерживать кубок Европы, а Криштиану Роналду начал охоту за рекордом по голам в сборной. Узнай, как чемпионы дебютируют на новом континентальном турнире, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!