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Перед матчем
Италия - Австрия
Футбол. Следите за матчем Италия – Австрия на Eurosport.ru! 26 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Франко Фода? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Австрия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Италия и Австрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Италия – один из фаворитов Евро-2020 – летит на мощной беспроигрышной серии и в групповом этапе выцепила три сухие победы. Первым соперником «скуадры адзурры» в плей-офф стала Австрия – вторая команда группы С. Следите за этой игрой в текстовой трансляции на Eurosport.ru!