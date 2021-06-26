Италия
    -
    22:00
    26.06.21
    Новый Уэмбли
    Австрия
      Евро-2020 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Италия - Австрия

      Футбол. Следите за матчем Италия – Австрия на Eurosport.ru! 26 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Франко Фода? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Австрия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Италия и Австрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Италия – один из фаворитов Евро-2020 – летит на мощной беспроигрышной серии и в групповом этапе выцепила три сухие победы. Первым соперником «скуадры адзурры» в плей-офф стала Австрия – вторая команда группы С. Следите за этой игрой в текстовой трансляции на Eurosport.ru!