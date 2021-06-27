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Перед матчем
Бельгия - Португалия
Футбол. Следите за матчем Бельгия – Португалия на Eurosport.ru! 27 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бельгия и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Португалия проползла в плей-офф только с третьего места и сразу попала на одного из фаворитов турнира – Бельгию. Бельгийцы тоже вряд ли рады такому жеребию, зато в восторге зрители. Бельгия - Португалия – самая яркая вывеска 1/8. Следите за игрой в текстовом лайве на Eurosport.ru!