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Перед матчем
Уэльс - Дания
Футбол. Следите за матчем Уэльс – Дания на Eurosport.ru! 26 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберт Пейдж или Каспер Хьюлманд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэльс и Дания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Уэльс и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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На Евро-2020 начинаются матчи навылет. Эмоции будут зашкаливать, но у тебя есть шанс сделать просмотр игр еще ярче. Winline поможет.
Дания уверенно разобралась со сборной России на групповом этапе и обеспечила себе выход в плей-офф. Теперь подопечным Каспера Юльманна предстоит встреча с командой Уэльса. Брэйтуэйт или Бэйл – кто поведет свои сборные в 1/4 финала чемпионата Европы-2020? И датчане, и валлийцы вышли из своих групп со второго места. Сегодня они поспорят за путевку в четвертьфинал. А за футбольным противостоянием вы можете следить на Eurosport.ru.
На Евро-2020 начинаются матчи навылет. Эмоции будут зашкаливать, но у тебя есть шанс сделать просмотр игр еще ярче. Winline поможет.